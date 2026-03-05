Хванаха Ема Уотъсн да се целува с мексикански милиардер

Ема Уотсън и мексиканският милиардер Гонсало Хевия Байерес бяха уловени в интимни моменти на нови папарашки кадри, съобщава "Вести".

Звездата от поредицата за Хари Потър бе заснета да целува предприемача на летището в сряда, 4 март, малко преди двамата да бъдат забелязани отново на романтична вечеря, според "People".

35-годишната актриса и Байерес са били видени да споделят питие веднага след пристигането си, а други кадри показват двойката в луксозен ресторант. Според информация на списание Quién, първите искри между тях са пламнали още в края на 2025 г. в елитния френски курорт Куршевел. По-късно те бяха засечени и в Пунта Мита – живописен полуостров на мексиканското тихоокеанско крайбрежие, разположен северно от Пуерто Валярта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com