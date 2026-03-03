Култура

Веско Ешкенази: България има световна звезда. За кого говори

Всички са възхитени от него

03 мар 26 | 8:11
Световноизвестният български цигулар Веско Ешкенази не остана безразличен към последното издание на "Като две капки вода". И той както и мнозина зад екрана останаха възхитени от изпълнението тази вечер на Иво Димчев.

Артистът взе втора поредна победа след имитация на незабравимия Емил Димитров, съобщава petel.bg.

Веско Ешкенази реагира минути след като бяха обявени крайните резултати:

"Иво Димчев е НЕчовек. Той е величина, която не може да бъде обяснена. Талант, който е напълно неповторим. България има световна звезда".

