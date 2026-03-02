Огромна новина за българската песен за Евровизия

Песента "Бангаранга", с която Дара ще представи България на "Евровизия 2026", се радва на силен международен отзвук още в първите часове след официалното ѝ представяне. Само за два дни видеото от премиерата на песента се превърна в най-гледаното сред всички конкурсни песни, публикувани в официалните канали на песенния конкурс, съобщава БНТ.

"Бангаранга" има над 3,4 милиона гледания и повече от 55 000 реакции в Инстаграм, както и 3 милиона гледания в ТикТок, което я поставя на първо място по интерес сред тазгодишните участници. Освен високия брой гледания, песента предизвиква и силен позитивен отклик сред феновете, които активно споделят своите впечатления и подкрепа в социалните мрежи.

Песента, с която Дара ще представи България на "Евровизия 2026", бе избрана чрез комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите. Музиката и текстът са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).

Дара ще представи България на сцената на конкурса на 14 май по време на втория полуфинал във Виена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com