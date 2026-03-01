Танцов експеримент на Неда Ружева е изненада в арт афиша на София

След премиера в прочутия театър „Фраскати“ в Амстердам, гастрол в „Студио dB“ в Берлин и Art Quarter в Будапеща, новият спектакъл на Trevoga гостува на 5 март в „Топлоцентрала“ и в Club Pave на 6 март. Премиерният танцов експеримент „Xx-63“ на младия международен колектив, създаден от Неда Ружева, е от големите изненади в арт афиша на столицата. Вдъхновен от духа на времето, в което удоволствието непрестанно се обработва и преопакова, зрелището безмилостно поставя въпросите на поколението Z. Разработено от хореографа Неда Ружева и философа-драматург Никола Стоянов, „Xx-63“ е мултидисциплинарно спускане в отвъдния живот на контракултурата, сега функционираща като своеобразен брандиран мираж. Зад сценографията са скулптурите Арон Лоди и Силвия Бола, известни като дуета Alagya, които пренасят публиката в дистопична чакалня, изпълнена със зомбифицирани пластмасови компоненти, артефакти от алуминиеви отливки и поп дранкулки. Изпълнителите са облечени в колекцията „Dragen“ на Дейвид Сипман, стайлингът е поверен на новоизгряващата авторка Михалина Горник.

Самото заглавие препраща както към Псалм 63 - текст за жажда, надхвърляща всичко, което светът може да даде, така и към „Xх“, синтетична целувка или името на неизвестен наркотик. То е символ на дигитална зависимост. Създадена, за да се трансформира в театрални, галерийни и пространствени контексти, творбата бележи целенасоченото движение на Trevoga към интердисциплинарни, междуобщностни събития, които се развиват на границата между театър и нощeн живот.

Неда Ружева на 17 е най-младата студентка, приемана някога в хореографската програма на Академията за театър и танц в Амстердам. Продължава обучението си в Института Сандберг и основава Trevoga през 2023 г. заедно с група източноевропейски артисти. Спектакли на Неда Ружева са представяни в Канада, Нидерландия, Италия, Германия, Словения, Унгария, България.

