Дара се вдъхнови от кукерите за Евровизия

Певицата Дара ще представи България на песенния конкурс "Евровизия" с песента Bangaranga. Това стана ясно тази вечер в ефира на БНТ след преброяване на вота на зрителите и журито.

Изпълнителката представи записи на изпълнението на три нови песни пред журито, състоящо се от директора на БНР Милен Митев, Тони Димитрова, Васил Петров, Руши, Петър Дундаков, Нина Николина, Богдана Карадочева, Любо Киров, Криско и чуждестранния гост - гръцката певица Виктория Халкити.

Две от песните са записани в Гърция, една - в Румъния.

"Bangaranga - време, цвят, обувки, кола или просто настроение", казва Дара.

Bangaranga е откриването на вътрешната сила, която всеки от нас носи. Действие с любов, а не със страх. Заглавието се превежда като "бунт" от ямайски, поясни певицата.

Кои бяха другите песни?

Първата песен, която Дара представи, беше баладата This is me ("Това съм аз"). Тя показва силата на това да бъдеш уязвим, да бъдеш себе си, неподправен и истински. Представлява "сваляне на маските", разказва Дара. Тя подчерта личния характер на парчето, което обаче остана на трето място както сред зрителите, така и при вота на журито.

Следващата песен, която Дара представи, се казва Curse ("Проклятие"). Може да бъде възприета като песен за раздяла от публиката, каза певицата.

"Изкуството е абстрактно", заяви Дара.

Тя обаче сподели, че тази по-мрачна песен за нея символизира и любовта на публиката, която може да издигне един изпълнител, но и да го събори. Вдъхновението за нея е острата реакция на зрителите на БНТ, след като беше избрана за победител в Националната селекция, и спекулациите за манипулиране на вота. Песента зае второ място и при зрителския вот, и при този на журито.

По време на представянето на сцената гостуваха и чуждестранни певци - Senhit от Сан Марино и Ева Мария, която тази година ще представлява Люксембург на конкурса. На сцената се появи и сегашният състав на групата Deep Zone Project, която представи България на "Евровизия" през 2008 г., както и младежите от Вокална група "Бон-Бон", които пяха хитове от предни издания на конкурса, припомня offnews.bg.

