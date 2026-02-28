Отиде си "бащата" на "О, Карол"

Американският певец и композитор Нийл Седака, известен с поредица от хитове през 60-те и 70-те години като „Laughter in the Rain”, е починал на 86-годишна възраст, съобщи семейството му.

В кариера, продължила шест десетилетия, Седака оглавява класациите в САЩ с три песни, а също така пише хитове и за други изпълнители.

„Семейството ни е съкрушено от внезапната загуба на нашия обичан съпруг, баща и дядо”, се казва в публикация на близките му във Facebook, в която той е определен като „истинска рокендрол легенда”, допълва БГНЕС.

Роден в Ню Йорк, Седака започва музикалната си кариера в края на 50-те години. Един от първите му успехи е песента „Stupid Cupid”, написана за популярната тогава певица Кони Франсис. През 1958 година Нийл написва песен за своята приятелка Керъл Кинг, озаглавена „Oh, Carol”, която става тотален хит. Като солов изпълнител той става звезда в началото на 60-те години с хитове като „Breaking Up Is Hard To Do”. Популярността му намалява през втората половина на десетилетието с възхода на групи като „Бийтълс”, но се възражда през 70-те години с песни като „Laughter in the Rain” и „Bad Blood”.

Неговата композиция „Love Will Keep Us Together” достига първо място в изпълнение на дуото Captain & Tennille през 1975 г.

През 80-те години Седака вече не присъства в класациите, но остава активен на сцената и продължава да изнася концерти.

