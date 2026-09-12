Отиде си легендарен композитор, променил завинаги БГ музиката
Той бе на 91-годишна възраст
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Той бе на 91-годишна възраст
В проявата ще вземат участие възпитаници от клавирната школа
Панайот Пипков пише музиката на най-българската песен на черната дъска в класната стая
Обичаният певец и композитор оставя след себе си десетки незабравими песни
Певецът и композитор Нийл Седака издъхна на 86-годишна възраст
Той бе на 75-годишна възраст
Създал десетки песни по текстове
Името му остава сред най-светлите в българската музикална история
Какво обяви Стефан Димитров
Прозвучаха в Лайпциг три столетия по-късно
Шчедрин бе съпруг на покойната балетна легенда Мая Плисецкая
Тери Рийд отказа на „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“
Той е създал и музиката за телевизионния сериал „Мисия невъзможна“, превърнал се по-късно във филмова поредица с Том Круз
Говорител на семейството съобщи тъжната новина
66-годишният музикант бе приет в лечебното заведение в събота в много тежко състояние
Съобщение от "Пирогов" за състоянието му
Районът на мястото на инцидента е отцепен
Много от певците и артистите в САЩ се обявили срещу Тръмп и нямало кой да го подкрепи с музика
Волфганг Рим е носител на едно от най-големите отличия за композиция в света - наградата „Гравемайер“
Ерик Кармен почина на 74 години