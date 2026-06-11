Казанлък отбелязва 130 години от рождението на композитора академик Петко Стайнов с концерт

На 13 юни (събота) от 18:00 ч. в Дом „Петко Стайнов“ ще се състои концерт, посветен на 130 години от рождението на композитора, академик Петко Стайнов.

В проявата ще вземат участие възпитаници от клавирната школа с преподавател Нина Симеонова, лауреати на наши и международни конкурси: Каролина Иванова, Симона Симеонова, Мартин Ненков, Доменика Сарийска и Калоян Николов.



На пианото на Петко Стайнов в музикалния салон на дома-музей, талантливите ученици ще изпълнят творби от Жан-Батист Дюверноа, Лудвиг ван Бетовен, Фредерик Шопен, Едвард Григ, Джовани Батиста Мартини, Мение, Пол дьо Сеневил, Бринхолд, Парашкев Хаджиев, Светослав Обретенов, Димитър Ненов, Красимир Милетков и др.



Концертът се осъществява със съдействието на Община Казанлък, Исторически музей „Искра“, Дом „Петко Стайнов“, Фондация „Петко Груев Стайнов“, Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ Стара Загора, Народно читалище „Св. Климент Охридски“ • 1858 Стара Загора.

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