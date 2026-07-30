Община Казанлък надгражда подкрепата за процедурите „Ин витро“

След близо тринадесет години последователна подкрепа за семейства с репродуктивни затруднения, община Казанлък надгражда своята програма за финансиране на процедури „Ин витро“.



С приетото от Общинския съвет изменение на Правилника за финансиране на процедури „Ин витро“ се разширяват възможностите за подпомагане на семейства, двойки и жени без партньор с репродуктивни проблеми.



Промените предвиждат актуализиране на финансовата подкрепа – до 3000 евро за кандидати, подали документи за първи път, и до 2500 евро за последващо кандидатстване.



Прецизират се и условията за допустимост, като целта е по-голяма яснота, прозрачност и равнопоставеност при кандидатстването.



Създава се и нова възможност за подкрепа чрез дарения от физически и юридически лица, които ще могат да бъдат насочвани към конкретни одобрени кандидати или към общ фонд за подпомагане на процедурите.



Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г. и вече повече от десетилетие дава шанс на семейства да сбъднат мечтата си за дете. До момента по нея са подпомогнати 138 семейства, а благодарение на общинската подкрепа са се родили 24 бебета.



