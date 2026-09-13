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ЕК с мощен удар срещу България

ЕК с мощен удар срещу България

Европейската комисия представи днес данни за четири наказателни процедури срещу България. По една от тези процедури срещу нашата страна ЕК предявява и...

08 октомври | 14:23
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