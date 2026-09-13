Община Казанлък надгражда подкрепата за процедурите „Ин витро“
Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г.
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Програмата на община Казанлък е създадена през 2013 г.
Целта не е обем, както при филърите, а биостимулация
Каква е причината?
Положила се е на рядка и изключително скъпа процедура
Кога започва кошмарът на дамата
Европейската комисия представи днес данни за четири наказателни процедури срещу България. По една от тези процедури срещу нашата страна ЕК предявява и...
Това показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия
Какво следва?
Токсинът за козметични нужди е внесен от Южна Корея и е забранен за употреба в страната ни
Не е редно да се поставя ботокс при козметик
При нелегитимните продукти инжектиращият не знае колко единици ботулинов токсин има в тях
Започват няколко наказателни процедури
Седем наказателни процедури срещу страната ни
Въвеждането на минимална положителна ставка, която ще нараства с годините, ще доведе до драстично увеличение на крайните цени за потребителите
Има големи затруднения с някои услуги
Вижте отзивите за най-новата клиника за майчино и детско здраве
Какво работи сега тя
Ето къде засякоха многодетната майка
Звездата тича след внуците и има любими бюти процедури без игли
Стартира процедурите по номинации за кметове