Сперма от сьомга до птичи изпражнения: странните трендове за грижа за кожата

В социалните мрежи се разпространява вълна от странни козметични терапии. Но дали научните изследвания показват, че можем да им вярваме?

В клиниката You & I в Сеул една от най-търсените процедури за подобряване на текстурата на кожата включва инжектиране на малки фрагменти ДНК от сперма на сьомга в дермата – средния слой на кожата, в който се намират кръвоносните съдове, нервите и жлезите, съобщава BBC.

„Целта не е обем, както при филърите, а подготовка на кожата или биостимулация, която подпомага по-здрава среда в дермата и възстановяването“, казва Кю-Хо И, естетичен лекар в клиниката и преподавател в университета Йонсей.

Идеята може да изглежда странна, но според него тя идва от регенеративната медицина и лечението на рани, където ДНК фрагменти от риби привличат внимание с потенциала си да стимулират възстановяването на тъкани при хора с белези от бойни наранявания.

Научните данни все още са ограничени, но някои изследвания показват, че тези терапии – използващи пречистени полинуклеотиди от сперма на сьомга – могат да намалят фините линии. Те „помагат за подобряване на хидратацията, плътността, текстурата и бръчките“, казва Джошуа Зайхнер, доцент по дерматология в болницата Mount Sinai в САЩ. „Не е ясно как някой първо е решил да опита това като козметична процедура, но въпреки това се използва.“

С нарастващото влияние на Южна Корея като лидер в естетиката – т.нар. K-beauty – предполагаемите ползи от инжекциите със сперма от риба се разпространяват по света, подкрепени от знаменитости като Charli XCX и Дженифър Анистън. Популярността им върви ръка за ръка с други странни процедури – маски от птичи екскременти и „вампирски“ терапии с кръв.

Но наистина ли тези модерни и необичайни режими работят?

Историята показва, че грижата за кожата винаги е включвала странни практики. Египетската царица Клеопатра се е къпела в кисело магарешко мляко. В Мианмар жените от векове използват паста от дървесна кора, наречена танака, както за украса, така и за защита от слънцето. В Древен Рим дори са използвали смлени вътрешности на крокодил за лечение на кожни проблеми.

Съвременната наука обаче потвърждава, че някои от тези древни методи имат ефект – съставки като куркума, тигрова трева и водорасли се използват и днес заради противовъзпалителните и хидратиращите си свойства.

През 2022 г. проучване анализира козметични практики от 12-ти век, описани от Трота от Салерно – известна средновековна лечителка. Установено е, че съставки като бакла и оцет са ефективни за почистване, ексфолиране и лечение на суха кожа. Винена киселина, извлечена от винен камък, днес също е честа съставка в козметиката.

Една от най-екзотичните процедури е „гейша терапията“, при която се използват пречистени екскременти от славеи. Те се стерилизират с ултравиолетова светлина и се смесват с други съставки, преди да се нанесат като маска. Методът идва от Япония, където първоначално е използван за премахване на боя от платове, а по-късно и от артистки за избелване на кожата.

Днес тази процедура се предлага по света като начин за изсветляване на кожата. Според Зайхнер тя има научно обяснение – екскрементите съдържат високи нива на урея и аминокиселини, които омекотяват и озаряват кожата. Но той предупреждава: „Не бива просто да вземете птичи изпражнения от улицата и да ги нанесете върху лицето си.“

Важно е също да се отбележи, че много от изследванията са финансирани от козметичната индустрия.

По-скептично учените гледат на друга тенденция в TikTok – маски с менструална кръв. Макар едно изследване от 2018 г. да показва потенциал за заздравяване на рани, дерматолозите не препоръчват подобни практики.

По-обещаващи са процедурите с плазма, богата на тромбоцити („вампирски фейшъл“), при които собствената кръв на пациента се обработва и връща в кожата. Те могат да подобрят еластичността и да намалят бръчките, но ефектът варира.

Бъдещето на грижата за кожата вероятно ще включва нови подходи към колагена и микробиома – бактериите, които живеят върху кожата и влияят на възпаленията.

В крайна сметка въпросът остава: дали модерните, странни терапии са по-ефективни от традиционната грижа – или просто са добре продаваща се сензация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com