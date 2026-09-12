Влюбиха се и трябваше да проверят дали не са брат и сестра
Одри и Артър са заченати от донор
Следете всички новини, анализи и коментари за Днк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Одри и Артър са заченати от донор
Изследване на Йейлския университет окончателно опроверга теорията, че Франческо I де Медичи е бил отровен
В сърцето на българската идентичност стои един феномен, който е прославил страната ни по целия свят
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“
Най-новото проучване доказва за промяна на генетиката ни
Целта не е обем, както при филърите, а биостимулация
Едно откритие може да помогне за удължаване на човешкия живот
Използвали нови експериментални методи
Състоянието е известно като химеризъм
Имал е склонност към шизофрения
Джеймс Уотсън е сред откривателите на структурата на ДНК през 1953 г.
Робинсън е оставил бележка преди нападението
Съвременните хора са потомци на две отделни популации
Там можем да съхраняваме данни за хиляди години
Конспирациите за НЛО са любими на Холивуд, писатели, мистици и езотерици
Преди два дни софийският апелативен съд пусна под домашен арест майката
Това съобщи адвокатът Пламен Борисов
Става въпрос за многобройни генни варианти
Габриела Славова заедно с майка си Красимира Трифонова е обвинена в убийството на Пейо Пеев
Очакват се резултатите от назначената ДНК експертиза