Научна загадка: Жертва с два ДНК профила

Оглед на местопрестъпление доведе до изключително рядко биологично откритие, след като съдебен лекар установи, че жертва на убийство е имала два различни ДНК профила. Това е станало при аутопсия на простреляна жена в Китай.

В различни тъкани на тялото са открити вариращи пропорции от мъжки и женски клетки, съобщава dariknews.bg.

Научното списание „Ню Сайънтист“, което разглежда случая като изключителна рядкост, се е допитало до биолози за обяснение на феномена. Най-вероятната хипотеза е, че жената се е развила от една яйцеклетка, оплодена от два сперматозоида – единият с X, а другият с Y хромозома. Биологът от Харвардския университет Дейвид Хейг определя случая като изключително интересен, макар и не напълно безпрецедентен.

Състоянието е известно като химеризъм и понякога се проявява с видими белези. Пример за това е певицата Тейлър Мул, която публично говори за състоянието си и показва, че има два различи тона на кожата, резултат от клетки с различен произход. В повечето случаи обаче химеризмът може да бъде установен единствено чрез генетични изследвания. Именно такъв анализ е извършен и при жертвата, след като от местопрестъплението е взета кръвна проба. Резултатите показали наличие на Y хромозома, което наложило допълнителни тестове. Те разкрили различни съотношения на женски (XX) и мъжки (XY) клетки в целия организъм.

Разпределението на двата типа клетки се оказало нееднакво в различните части на тялото. В проба от коса преобладавали XY клетки, докато в бъбрек било установено почти равновесие между двата типа. В още шестнадесет изследвани тъкани доминирали XX клетки, но в различни пропорции. Обичайно при хора с XX/XY химеризъм се наблюдават двусмислени полови белези, но в този случай анатомията на жената не е показвала нищо необичайно. Тя дори е имала биологичен син, което навежда на мисълта, че не е знаела за състоянието си.

Майкъл Габет от Технологичния университет на Куинсланд в Бризбейн посочва, че най-вероятно става дума за т.нар. тригаметиен химеризъм, възникнал при оплождане на една яйцеклетка от два сперматозоида. Тази интерпретация се споделя и от Дейвид Хейг, който също я определя като най-логичното обяснение за наблюдавания феномен.

