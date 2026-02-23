Андреа смрази Кубрат! Къде се появи

Фолкзвездата Андреа изненада феновете си с ефектно видео от спортната зала на бившия си партньор – боксьора Кубрат Пулев.

Клипът, публикуван в социалните мрежи, я показва в необичайна светлина – като истинска боксьорка в един от ъглите на ринга.

Андреа е облечена в бял спортен панталон и сиво горнище, а акцент в кадрите е бинтоването на ръцете преди да сложи ръкавиците.

Любопитен детайл е, че косата ѝ не е прибрана като за мач, а оформена като за видеоклип – стилно и сценично.

В черно-белите кадри певицата сменя тоалета и позира предизвикателно между боксовите круши, демонстрирайки самочувствие и форма.

Под видеото заваляха сърца, а сред коментарите се открои и този на Мила Роберт, която написа кратко: „Iconic“.

Мнозина се запитаха дали появата в залата е знак за затопляне на отношенията с Пулев. Вместо това обаче Андреа публикува серия от сторита с остри и загадъчни думи.

„Това, че вдигаш телефона като секретарката, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред“, заяви тя.

В друго послание добави: „Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни, АЗ съм го създала, миличка“.

Най-силна реакция предизвика публикация, в която, без да споменава имена, певицата написа: „Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 г. общи приятели, както и общите ни шофьори, както пиарите ми, защото да не започнеш да ми заекваш като миналия път, когато ти давах валерианчета“.

Засега няма публичен коментар от страна на Кубрат Пулев или неговото обкръжение.

Появата на Андреа в залата му обаче със сигурност върна вниманието към отношенията им и отново разпали интереса на феновете към личния им живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com