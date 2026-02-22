Учени обявиха! Колко време котките помнят собственика

Изследване на екип от европейски учени обяви разкри дали котките помнят своите стопани и кои спомени са най-дългите.

Това пише в доклад Университетът в Орхус (Дания).

Според учените домашните котки имат способността да запазят спомени за дълго време, особено ако са свързани с определени хора или познати места.

Джейн Дейвидсън, ветеринарен техник от Великобритания, обяснява, че паметта на котките не се гради толкова върху емоционални преживявания, колкото върху възприятието за околната среда. Според нея собственикът на котката е ключов елемент на безопасното пространство.

"Котките рядко забравят хора, с които са имали силна връзка. По мое наблюдение, животните могат да запомнят човек с месеци, а понякога и с години, особено ако му е обръщал грижи, внимание и е следвал постоянна рутина," казва специалистът.

Според нея дори собственикът да е далеч за известно време, може да бъде спокоен – котката ще го помни, защото паметта й е много по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед.

