Домашните любимци изместиха подаръците за хората

Коледната елха в Европа все по-често се отрупва не само с подаръци за хората, но и за четириногите членове на семейството. Данните показват, че близо 80% от собствениците на кучета и котки подготвят специална коледна изненада за любимеца си - тенденция, която ясно отчита каква роля вече играят животните в ежедневието на хората. Според международни проучвания 95% от стопаните възприемат домашния си любимец като част от семейството, а не просто като животно.

Какво слагат стопаните под елхата за четириногите

Най-често коледният подарък за кучето или котката е играчка - близо 40% от стопаните избират именно този вариант. На второ място са лакомствата и специалната храна, които се превръщат в празнична изненада за над една трета от собствениците. По-големите подаръци - легла, одеяла, купички и аксесоари - също намират място под елхата, макар и по-рядко.

Все по-популярни стават и по-оригинални идеи като адвент календари за домашни любимци, които комбинират лакомства, играчки и малки аксесоари и превръщат празничния сезон в истинско обратно броене и за кучетата и котките.

От „каквото има“ към персонален избор

Все по-често подаръкът не се избира на случаен принцип. Над 65% от стопаните подбират изненадата според вкуса, възрастта и навиците на животното. Това обяснява защо лакомствата и специалната храна остават сред най-предпочитаните подаръци – те позволяват персонален избор и съчетават удоволствие с грижа за здравето.

В България много стопани включват в празничните пакети за любимците си добре познати марки на Mars - като PEDIGREE®, WHISKAS®, SHEBA® и CESAR®, които са лесни за поднасяне като подарък и са част от ежедневното хранене у дома. Продуктите предлагат балансирано хранене за различни възрасти и етапи от живота на животните и често се възприемат като практична, но емоционална коледна изненада.

Коледа - повод за осиновяване, не само за подаръци

Празничният сезон се оказва и момент, в който хората, все още без домашен любимец, все по-често обмислят осиновяване. Осиновяването от приют дава дом на животни в нужда, но носи и реални ползи за хората - редица изследвания показват, че времето с домашни любимци повишава нивата на окситоцин, допамин и серотонин - хормоните, свързани с доброто настроение и по-ниските нива на стрес.

Така Коледа постепенно се превръща не само в празник на семейството, но и в празник на връзката между хората и техните четириноги приятели – с подаръци, грижа и все по-осъзнато отношение.

