На каква възраст котката е стара? Отговора от ветеринар

Наблюдението как котките растат от малки сладури до възрастни е очарователно, но процесът е свързан и с редица предизвикателства. Например когато котката ви остарее и навлезе в напреднала възраст,

ще трябва леко да коригирате режима на грижи за нея.

Ветеринарният лекар Лукман Джавед обясни, че това е от съществено значение, за да се гарантира, че вашият домашен любимец ще остане с вас възможно най-дълго, пише Catster.

В публикацията се отбелязва, че котките се считат за

възрастни, когато достигнат от 11 до 14 години, а за стари, когато са на 15 или повече години.

Отбелязва се, че хората често обичат да изчисляват човешкия еквивалент на възрастта на котката си, за да определят на колко години е домашният им любимец в човешки години. Изданието обаче отбелязва, че подобни оценки са медицински неточни.

Най-големият проблем с тях е, че те

не отчитат темпа на растеж на котката.

Например много източници твърдят, че едно котенце на приблизително шест месеца е еквивалентно на 10 човешки години. На тази възраст обаче котката вече може да достигне полова зрялост и в някои случаи да роди. Следователно сравняването й с 10-годишно дете би било неточно.

Следователно, както се посочва в статията, оценката на възрастта на котката в човешки години, макар и интересна, не е точно изчисление. Котките показват признаци на стареене с напредване на възрастта. Стареенето е процес на влошаване поради възрастта, който засяга всички телесни системи.

Отбелязва се, че признаците на стареене при котките могат да бъдат разделени на няколко категории:

промени в поведението, външния вид и ежедневните дейности.

Например гласът на домашния любимец, цикълът на сън, навиците му в тоалетната и т.н. могат да се променят. Що се отнася до външния вид с възрастта цветът на ириса на котката може да се промени и да се появят „мътни очи“. Ноктите също могат да станат чупливи или, обратно, удебелени, а козината им може да не е толкова мека, колкото преди. Загубата или наддаването на тегло също може да е признак на стареене.

Подчертава се, че

всички тези промени при котката настъпват постепенно, а не рязко.

Еднократният годишен ветеринарен преглед не е достатъчен за по-възрастните котки. В такава напреднала възраст те трябва да се преглеждат два пъти годишно. Това е необходимо, за да се хванат своевременно скрити медицински проблеми. Изданието съветва собствениците на котки да съобщават за всякакви промени в поведението на котката си на своя ветеринарен лекар.

Отбелязва се, че

с възрастта котките могат да развият проблеми със ставите, което означава, че може да страдат от остеоартрит.

Те могат да се движат бавно, да имат затруднения със скачането, а козината им може да се сплъсти, защото вече не са толкова гъвкави и са неспособни да се поддържат както преди.

По-възрастните котки може също да имат проблеми със зъбите, което може да ги накара да отказват храна. Способността им да усвояват хранителни вещества също намалява с възрастта, наред с други неща.

Ето защо собствениците трябва да следят поведението на домашния си любимец, да го водят редовно на ветеринар и да внимават за диетата му.

