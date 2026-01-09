Денят, в който 70 мъже не пречупиха едно момиче

Началото: 9 януари 1431 г. – Руан, градът на страха

На 9 януари 1431 г. в Руан започва един от най-известните процеси в човешката история – съдът над Жана д’Арк, момичето, което промени хода на Стогодишната война. В студената зала на епископския дворец, под погледите на английските окупатори и техните духовници, едно деветнайсетгодишно селско момиче трябва да отговаря за „ерес“, „магьосничество“ и „престъпления срещу Църквата“.

Тя е окована, изтощена, но главата й е високо вдигната, а погледа - изпепеляващ. Несломима е, въпреки че пред нея стои съд, който няма да търси истината, а най-тежката присъда.

Пленничеството от Компиен до Руан

Година по-рано, през 1430 г., Жана е пленена край Компиен от бургундците и продадена на англичаните – сделка, която решава съдбата ѝ. За Лондон тя е повече от враг: тя е символ, който трябва да бъде незабавно унищожен.

Англичаните не могат да си позволят да признаят, че едно момиче, водено от „гласове“, е обърнало войната срещу тях. Затова съдът трябва да докаже, че тя е „слуга на дявола“, а не пратеник на Бога.

Съдът: 70 мъже срещу едно момиче

Процесът е ръководен от Пиер Кошон, епископ на Бове – човек, зависим от английската корона и решен да угоди на господарите си.

Срещу Жана са изправени около 70 духовници, юристи и инквизитори. Тя няма адвокат. Няма защитник. Няма право на независим съд.

И въпреки това, в протоколите – едни от най-подробните, запазени от Средновековието – тя звучи по-силна от всички тях.

Когато я питат дали знае дали е в Божията благодат, тя отговаря:

„Ако не съм, Бог да ме постави там. Ако съм, Бог да ме запази.“

Отговор, който обърква и обезоръжава обвинителите.

Обвиненията - гласове, дрехи, мечове

Съдът се опитва да докаже, че Жана е вещица. Че гласовете, които чува, не са архангел Михаил и света Екатерина, а демони. Че мъжките дрехи, които носи, са „грях“. Че победите ѝ са „сатанински“.

Но тя отговаря ясно, последователно, с удивителна интелигентност за своите години.

Според Famous Trials дори английските наблюдатели признават, че тя „говори като човек, вдъхновен от нещо по-голямо от себе си“.

Присъдата - предварително написана

Процесът продължава четири месеца – от 9 януари до 29 май 1431 г. – но изходът е решен още в първия ден.

Жана е обявена за виновна по всички обвинения. На 30 май 1431 г. тя е изведена на площада във Вьо Марше, вързана за кол, и изгорена жива. Последните ѝ думи са „Исус… Исус… Исус“.

Англичаните смятат, че са унищожили символа. Но вместо това създават легенда.

Реабилитацията

През 1456 г., след края на войната, е проведен втори процес – този път честен. Жана е обявена за невинна и за мъченица.

През 1920 г. е канонизирана за светица от Католическата църква.

Защо този процес променя света?

Процесът срещу Жана д’Арк е много повече и от политика, и от съдебна грешка. Той е сблъсък между власт и вяра, между политика и морал, между една империя и едно момиче.

Той показва как една личност може да промени историята – и как страхът от тази промяна може да доведе до унищожението ѝ.

Но Жана оцелява там, където съдът се проваля: в паметта на народите. Историята й е една от онези, които промениха света завинаги.

