Конският Великден препуска: кой „съблича девет кожуха“ и кога идва лятото

Днес е Тодоровден – празникът, който мирише на пролет и ехти от тропота на копита. Наричат го още Конски Великден и неслучайно е сред най-обичаните народни дни в календара. Отбелязва се в съботата след Сирни заговезни – през 2026 г. се пада днес, на 28 февруари.

Празникът е посветен на Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат, но в народното въображение двамата светци се сливат в един образ – Св. Тодор, покровител на конете и плодородието. Християнската традиция разказва за Теодор Тирон като великомъченик от IV век, прославен с вярата и чудесата си. Фолклорът обаче добавя багри: Св. Тодор „съблича девет кожуха“, яхва бял кон и отива при Бога да измоли лятото. Затова денят се приема като символичното начало на пролетта.

Конят е сърцето на празника – знак за сила, свобода и мъжка доблест. Тодоровден е и ден на младите мъже, на тяхната енергия и съревнование. Най-емблематичният обичай са кушиите – празничните конни надбягвания. Те се правят на мегдана или извън селото, а победителят получава венец, кърпа или риза, докато конят му – специално украсена юзда.

Преди старта всичко е ритуал. Конете се изкъпват и сресват, украсяват се с пискюли, мъниста и цветя. Стопанките ги захранват с обреден хляб – за здраве и берекет. Жените месят хлябове във форма на подкова или конче – част от тях се раздават, друга се дава на животните.

В някои краища младите жени измиват косите си с вода, в която е поставена слама от конска ясла – за да бъдат косите им здрави и лъскави. Обличат бели ризи и се хващат на общо хоро. Денят се смята за благоприятен за зачеване и раждане на здрави момчета, а ако времето е хубаво – годината ще е плодородна.

Имен ден празнуват: Тодор, Теодор, Тодорчо, Тошо, Теодора, Тодора, Тодорка – и всички, които носят името на светеца, препускащ към лятото.

