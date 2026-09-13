Конският Великден препуска: кой „съблича девет кожуха“ и кога идва лятото
Най-емблематичният обичай са кушиите
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодоровден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-емблематичният обичай са кушиите
Подкрепата е част от дългосрочната политика на дружеството за ангажираност към развитието на местните общности
Църквата в Добърско прави чудеса
Записването за състезанията ще се извършва на място на 28 февруари 2026 г.
Днешният 8 март е двоен празник
Имен ден празнуват Тодор, Теодор, Теодора, Божидар, Богдана, Найден
Държавният глава поздрави домакините за организираното за осми път зрелищно честване на Тодоровден
Тодоровден се отбелязва винаги в първата събота на Великденския пост
Черпят 50 любими имена
Общината организира шествие с каруци
По повод първа пролет, която посрещнахме днес в 11,37 часа, Марешки сподели, че това е ново начало и надежда за по-добър живот
Стотици хора се тълпят да се снимат с него
Днес е Тодоровден. Църквата почита паметта на свети Теодор Тирон
Любителите на конния спорт от морската ни столица са очаквани в конната база във Виница
С традиционен парад на шуменските клубове по конен спорт „Кабиюк“, „Шумен“ и „Шумен 2010“ днес след обяд ще започнат проявите за утрешния Тодоровден
Свещеници осветиха питки под формата на подкови Хиляди се стекоха към стадиони и хиподруми за традиционните кушии за Тодоровден. Още от сутринта малк...
Деца с увреждания с медали и грамоти за добра езда Кушиите отдавна не са това, което бяха. Поне така е в разложкото село Бачево, където през последни...
Чували с фураж ще има за най-бързите и най-силните коне на надпреварите в община Симитли. Истинско шоу с конни състезания, адреналин и емоции ще има в...
Тодоровден е най-големият празник на разложкото село Бачево. Никак не е случайно, че конят е „скочил" в герба на населеното място. Тук почти няма дом,...
Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...