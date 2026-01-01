Кукери разтърсиха Пиринско. Симитли обра овациите  

Кукери, облечени в костюми от кожи с дълъг косъм, опасани със звънци, огласят Пиринско от Петрич през Симитли до Разлог и Банско. Дълги хора се извиват от жени и мъже в автентични носии, а всяко хоро се води от “първия ергенин“.

Тази година рекорден брой хора са събрани да гледат зрелищните фестивали, както българи, така и чужденци.

Разлог

Хиляди хора са събрани на площада в Разлог, за да гледат Старчевата.

Особено впечатляващи са конусовидните маски на разложките чауши – от 60–80 см за децата до около два метра за възрастните. Всички костюми и маски се изработват от опитните чауши, а детайлите се изпипват до последния момент.

Симитли

В 11.30 мощният звън на чановете разтърси градския площад и на Симитли, като постави началото на истински празник на традициите, багрите и българската идентичност.

Красивите и внушителни кукерски групи от Симитли дефилират в впечатляващо кукерско шествие, което ще събере погледите и сърцата на всички. Сурва в община Симитли не е просто празник – тя е жива традиция, съхранена и предавана от поколение на поколение, затова и обра овациите на многобройната публика.

Банско

В 11 часа започнаха кукерските игри и в Банско. На централния площад са кукери и бабугери, които гонят злото, съобщиха от общинския пресцентър. След обичая „дрънкане на зво́нци“, който мъжете в планинския град изпълняват в първия ден на Коледа, днес те излязоха облечени в бабугерски кожи с атрактивни маски.

Петрич

Около 5000 участници, разпределени в 13 групи, вземат участие в тазгодишното издание на традиционните за Петрич станчинарски игри „Сурва". Празникът започна в 10:30 часа на площада, а различни фестивали и кукерски игри ще има през целия месец.

Благоевград

На 4 януари предстои кукерският фестивал в Благоевград, в който тази година ще участват 12 местни и една гостуваща група.

