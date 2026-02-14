Сунгурларе става столица на винения туризъм. Уникални снимки

Топло време, много присъстващи и невероятно настроение - това бе обстановката по обед в центъра на Сунгурларе. С вековни традиции и зарязване на лозята местни жители и гости отбелязаха Трифон Зарезан. Домакинът и управник на града инж. Димитър Гавазов посрещна стотици любители на хубавото вино в музея по лозарство и винарство в града и ги поздрави, съобщи бургаският сайт gramofona.com.

“Днес поставяме началото на новата стопанска година, с надежда за добра реколта, плодородие и благополучие. Празникът символизира връзката между човека и земята, връзка, която поколения наред е съхранявала духа и поминъка на нашия край” отбеляза емоционално кметът Гавазов. В словото си той за пореден път подчерта важността и развитието на лозаро-винарския поминък в Сунгурларския регион.

По традиция в града се проведе и конкурс за най-добро домашно вино. Отличени бяха Веселин Иванов, Валентин Господинов, Дяко Янков, Бисер Атанасов. Бяха отличени и победителите от 23-тата Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“ – 2026 г. – събитие, което вече повече от две десетилетия съхранява и прославя българските традиции, духа на лозарството и любовта към виното.

Лозята да са отрупани с грозде пожела на всички лозари и винари от общината кметът на Сунгурларе, инж. Димитър Гавазов.

“Желая им да са живи и здрави, все така да поддържат традициите и да произвеждат едни от най-хубавите и най-качествените вина в България и света”, каза пред журналисти градоначалникът.

И съобщи новината, че от администрацията работят по възможността регионът да се превърне в център на винения туризъм.

Специални гости на празника в Сунгурларе бяха кметът на Карнобат Георги Димитров, руенският управник Ахмед Мехмед, заместникът му Мехмед Хамид и председателят на местния парламент в Руен - Нуртен Османова. Да уважат Трифон Зарезан пристигнаха и областният лидер на ДПС-Бургас Христо Широков, заместник-председателят на партията в морския град Мирем Дервиш, народният представител Исмаил Осман.

Снимки: gramofona.com





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com