Мечове и злато! Показаха над 300 уникални Чудеса

Повече от 300 находки от 31 обекта в страната са включени в експозицията "Българска археология 2025" в Националния археологически музей към НАИМ-БАН, която ще трае до 7 юни.

Събитието се провежда за 19-та поредна година и цели да запознае обществото с работата на археолозите ни, както и да запълни още едно парче от пъзела на историята по нашите земи.

Експонатите са с хронологичен обхват от праисторията до късното средновековие: праисторическите селищни могили Провадия и Юнаците, римските градове Рациария, Ескус, Димум и Хераклея Синтика, средновековните столици Плиска, Търново и Калиакра.

Сред "перлите" на изложбата са праисторически накити от халколитния некропол при с. Трънак, мечове от некропола при с. Палат, златни украшения и бронзови съдове от надгробната могила при с. Капитан Петко войвода, стъклена чаша тип "рог на изобилието" от античния обект при с. Блъсково, сребърни фибули от некропола при с. Свобода, златни накити и монети от Калиакра, както и оловен сгъваем олтар от Трапезица, Велико Търново.

Научният контекст и резултатите от проучванията са представени и чрез постери за близо 50 археологически обекта от цялата страна. Тази година съорганизатори са 19 исторически и археологически музея, сред които Националният исторически музей, Регионалният археологически музей - Пловдив, регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Перник, Плевен, Шумен, Ямбол, както и музеите в Сандански, Белоградчик, Ботевград, Дупница, Дългопол, Каварна, Петрич, Провадия и Тополовград.

