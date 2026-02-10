Любовна отвара за Деня на влюбените в Село Долене - мястото, където стигаш облаците

Мястото, което те издига в облаците. Така редица туристи описват китното село Долене - едно от най-красивите и известни етно селища у нас. Тук може да се насладите на 360 градусова гледка на планините Огражден, Беласица, Славянка, както и части от Северна Македония, разказва подробно в репортаж агенция БГНЕС.

Автентични къщи и каменни градини, над 80 000 вида цветя посрещат гостите в селото. Впечатляващ е храмът "Успение Богородично" на 150 г. - паметник на културата, създаден 1873г. и сегашен дом на мистични икони. Той е изграден от Дебърската школа, изцяло е с дървени колони вътре, а изографисването е толкова качествено, че оставя впечатлението, че е нов храм от скоро.

Прозорците на храма са направени специално да се проветряват помещенията, за да не се създава влага и мухъл. По време на комунизма храмът е боядисан в бяло, но има разкопана част специално, за да се видят старите стенописи. Тук има 12 царски и 33 апостолски икони, те са от 1874 година.

Истинска наслада за сетивата е Галерията на цветята (Маркеве) - емблематична местност за селото, квартал на чорбаджиите, аранжиран по езика на цветята. Местността Маркеве носи името на най-богатата фамилия живеела някога по тези земи, натрупала богатството си от търговия с коприна и цветя, успешно представяни на Доленския панаир.

Днес на място може да откриете масивни части от къщата на Маркевци, останки от помещения за съхранение на буби, разсадник и основи на други чорбаджийски къщи. Всички автентични инфраструктури са изящно аранжирани спрямо флоралните тенденции и обгърнати от панорамна гледка към Беласица планина!

Друга впечатляваща местност в селото е Средорек- стар духовен и енергиен център, най- старата част от селото, автентично запазена от XVI век, засадена днес тематично с лечебни цветя и билки.

В миналото на това свещено място се изгражда първата черква в селото, която била дом на мистична икона с непознат произход и силна лечебна сила. От нея дори и знахарите в района черпели енергия, за да засилят лечебните свойства на билките.

Каменните градини пък е емблематична местност, разкриваща силата на камъка в един пълен синхрон с природната среда. Каменарството е бил един от основните занаяти за района, камъкът предоставял както дом и прехрана на местното население, така и защита.

В къщата с люлката ще опознаете ритуала люлеене, пред вас ще се разкрие значението на всички 80 000 цветя в селото, тайнствения език на цветята и как влияят върху човека.

Ето какво разказа пред БГНЕС Борислава Липийска, представител на село Долене.

„Трудно с думи може да се опише това, което изградихме за последните 10 г. Страшно много поколения преди нас са си оставили здравето и ръцете, за да сътворят селище в нищото, точно на една пирамида в центъра на Огражден планина“, заяви Борислава Липийска. Селото бива погребано поради различни обстоятелства с течение на времето, нашият корен е силно привързан и търсехме начин това да се запази, този труд, история, начин на живот. Успяхме да съберем за 2 г. историята на мястото, стигнахме до Отоманския музей в Истанбул, пише за селото в летописни книги, издирихме и хора от региона и събрахме факти, които ни дадоха идея да възродим мястото. Открихме информация за един от най-големите панаири - Доленският панаир, споменава се, че тогава е имало търговия с цветя, неслучайно и цялата църква е изрисувана с цветя. След реставрацията на 130 декара разриване на селото като площ и инфраструктура, тогава се включва цветето, което дава идеята за живот, че нещо процъфтява, разказа Липийска. Така включихме и цветето. Всяко цвете се поставя на определени места, така че да е в синхрон с историята. Например в Средорек засаждаме растения с лечебни свойства, билки. В местността Папрата, където е имало земеделци и животновъди, засаждаме ядливи цветя и растения, разказваме историята на селото чрез тях. Това прави мястото изключително зареждащо и магично. Всеки един човек може да открие по нещо за себе си тук. Камъкът също е една енергийна част от мястото. Името на селото идва от староосманска дума за камък, скала, кръщават селото така, защото се намира на пирамидална структура и се смята, че камъкът е пазител на селото, сподели Борислав Липийска. Едно е да дойдеш да го видиш и друго е да вникнеш по-надълбоко, да разбереш този къртовски труд, изцяло на ръка хвърлен, подчерта Липийска.

Тя разказа още, че в селото провеждат периодично различни събития по идея и искане на посетители, а основната цел е да се ангажират хората, но и да станат част от това нещо. За 14 февруари във всяка местност ще има отделни лектори, гидове майстори.

„Имаме особена програма на примес с традицията за Трифон Зарезан и Деня на влюбените. Нашите посетители ще имат възможност да видят урок по суха зидария. Всеки ще може да си вземе камъче. В къщата на билките ще се покаже как да си направят амулет за любов или за нещо друго. Ще се правят любовни отвари и чайове, които ги е имало и в миналото. Омайничето, например, играе основна роля за любовта. Всеки ще може да си направи своя отвара и амулет. Имаме свинска сватба, ще представим как точно се е случвала по традиционен начин. Всеки ще може да опита и гозбите, които се правят. Имаме в къщата на селското стопанство точене на баници за двойки и дори цяло семейство ще може да си направи баница“, заяви Липийска. Ще има и дегустация на меса и сирена от района. В къщата с люлката ще имаме и засаждане на цветя. Имаме градина на любовта, на бъдещето, на приятелството, всеки може да засади по едно цвете и да си напише някакво пожелание и името си. Имаме интересен обяд, който сме подготвили с изпълнители , които ще свирят на китара, ще се чете любовна лирика. Подготвили сме един по-различен Св. Валентин, разказа още Борислава Липийска.

