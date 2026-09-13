Жега преди големия обрат. Бури и порои връхлитат България през уикенда
Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
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Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
Днес температурите стигат 33 градуса, в петък скачат до 35-36, а след това студен въздух нахлува от северозапад
По Черноморието ще остане топло с до 29 градуса, но и там на места се очакват краткотрайни валежи
Планините остават подходящи за разходки, а през седмицата термометрите ще достигнат 35 градуса
В началото на новата седмица ни чака нов период с гръмотевици, градушки и силен вятър
По Черноморието денят ще започне с повече облаци и валежи на много места
Вятърът издухва облаците, за да направи място за слънцето
Жълт код за интензивни валежи
През почивните дни ще има облаци
Романтично е времето и на морето, и в планините
Рило-Родопската област с валежи, по Черноморието спокойно време и умерен вятър
Колебливо ще е времето до каря на седмицата
Пролетта намалява скоростта, облаците я изпреварват на пета
Слънцето ще намига през облаците
Местността Средорек е стар духовен и енергиен център
Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°, в София – около 18°
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 15°
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 15°
Късното лято ни носи много слънчеви лъчи
Максималните температури ще са 31 градуса