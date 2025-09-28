Времето тотално се разваля. Облаци и дъжд в големи части от страната

Времето днес ще бъде предимно облачно и с временни прекъсвания на места в западните райони ще превалява дъжд, а през нощта преваляванията ще обхващат и централните райони на страната. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно, като високите части ще са в мъгла. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

През новата седмица динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще бъде повишена. Времето в нашата страна ще бъде предимно облачно с валежи, като през втората половина от седмицата, под влияние на средиземноморски циклони, преминаващи южно от страната, ще се създаде валежна обстановка и на много места валежите ще бъдат значителни по количества, на места в Рило-Родопската област надхвърлящи месечните норми.

В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони значителни по количества. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°. Във вторник и сряда ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.

В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра – от сняг, които до вечерта ще обхванат Западна България. В петък и събота времето ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1500 метра - от сняг. Очакват се значителни количества. Ще духа умерен, в Източна България - силен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони до 18°, минималните - между 6° и 11°.

