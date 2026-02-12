Обрати във времето! Валежи днес, топъл уикенд и после сняг

Днес валежите обхващат голяма част от Южна България, а след обяд дъжд ще има и в Източна България. Уикендът ще донесе кратко затопляне със стойности до 20°, но в неделя времето ще стане бурно с гръмотевици. В началото на новата седмица обаче настъпва рязка промяна - студен въздух, понижение на температурите и преминаване на дъжда в сняг. Предстоят няколко дни с отчетлива динамика.

Днес - валежи в Южна и Източна България

В по-голямата част от Южна България днес ще има валежи от дъжд, които след обяд ще обхванат и Източна България. Облачността над Западна и Централна България временно ще се разкъса. В Източна България и по долината на Струма ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София около 10°.

През нощта срещу петък валежите в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България.

В планините - дъжд, над 2000 метра сняг

В планините ще има значителна облачност с валежи от дъжд, а над около 2000 метра - сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд в масивите от Западна и Централна България валежите временно ще спрат.

Ще духа слаб и умерен южен вятър, който следобед временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 1°.

По Черноморието - облаци и следобеден дъжд

Над Черноморието ще бъде предимно облачно, а след обяд ще има валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

Петък - облачно и дъждовно

В петък ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, по-значителни в Рило-Родопската област и в централните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, а в Дунавската равнина ще се усили до умерен.

Минималните температури ще останат без съществена промяна, а дневните ще се понижат слабо. Максималните ще бъдат между 4° и 9°, в югоизточните райони до около 12°.

Събота и неделя - затопляне и бурна развръзка

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса. След обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Температурите ще бъдат необичайно високи за средата на февруари - между 12° и 17°.

През нощта срещу неделя южният вятър ще се усили, особено в югоизточната половина от страната и по северните склонове на планините. В неделя времето ще бъде много динамично - по преминаващ студен фронт ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи и временно усилване на вятъра. Максималните температури ще останат високи, особено в районите с южен вятър - до 18°-20°, но от северозапад ще започнат да се понижават.

Понеделник и вторник - нахлуват студ и сняг

В началото на новата седмица ще бъде облачно. Със северозападен, а в Източна България във вторник и североизточен вятър ще нахлува студен въздух. Дневните температури ще се понижат значително.

От северозапад на югоизток дъждът ще преминава в сняг. В края на периода валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, най-късно в Източна България. Минималните температури в много райони ще бъдат отрицателни, а дневните от запад постепенно ще започнат да се повишават.

