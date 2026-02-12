Студ, мъгла и молитви към свети Мелетий - какво носи 12 февруари

Днес, 12 февруари, народният календар предупреждава за важни знаци, свързани с времето, риболова и дори сънищата, а православната църква почита паметта на свети Мелетий, архиепископ Антиохийски. Денят съчетава древни поверия и строги духовни напътствия. Според традицията това е време за наблюдение на природата и за молитва.

Народните вярвания и знаци

Според народния календар 12 февруари е ден, в който природата дава ясни сигнали за това какво предстои. Вярва се, че риболовът трябва да бъде особено успешен, затова в много райони на страната хората са излизали край реки и язовири с надежда за богат улов. На трапезата традиционно присъстват рибни ястия, а според църковния календар денят е разрешен за блажна храна.

Сутрешният скреж по прозорците се приема като знак за предстояща промяна на времето. Ако времето е необичайно топло, народната мъдрост предупреждава, че ще започне слана. Ако е студено, се очаква размразяване. Засили ли се вятърът, се вярва, че може да се разрази виелица. Появи ли се мъгла, лятото ще бъде дъждовно. Студен 12 февруари пък вещае топъл март.

Легендите разказват, че в нощта срещу 12 февруари хората сънуват пророчески сънища. Затова се обръща внимание на всеки детайл от нощните видения, които според поверието могат да подскажат бъдещи събития.

Какво не се прави според народната традиция

Народните поверия са категорични - на този ден не се започват нови начинания и не се правят важни планове. Смята се, че всичко започнато на 12 февруари може да се провали или да донесе разочарование. Денят е по-подходящ за наблюдение и изчакване, отколкото за решителни действия.

Църковният празник - свети Мелетий, архиепископ Антиохийски

Православната църква на 12 февруари почита паметта на свети Мелетий, архиепископ Антиохийски - една от ярките фигури в борбата за утвърждаване на православното учение през IV век. Роден в Армения, той от ранна възраст се отличавал с благочестие, мъдрост и задълбочено познаване на Светото писание. Бил твърд защитник на Никейския символ на вярата и на учението за Светата Троица.

През 357 г. бил ръкоположен за епископ на Севаст, но заради вътрешни спорове между християните не бил приет и напуснал града. През 360 г., след смъртта на архиепископа на Антиохия, бил избран за архиепископ като компромисна фигура в разгара на тежки конфликти между православни и ариани. След като открито защитил равенството на Божия Син с Бог Отец, бил изпратен в изгнание.

Изгонването му се повтаряло неколкократно - първо при император Констанций II през 361 г., после се завърнал при управлението на Юлиан Отстъпник през 363 г., но отново бил заточен при император Валент през 366 г. Едва при император Теодосий Велики получил възможност да се завърне окончателно.

През 381 г. свети Мелетий оглавил Втория вселенски събор в Константинопол, на който бил утвърден Никейският символ на вярата и осъдено арианството. Той обаче починал същата година, преди съборът да приключи. Погребан бил с голяма почит, а по-късно мощите му били пренесени в Антиохия.

Какво не трябва да се прави според църквата

На този ден не бива да се желае зло, да се кълне, да се отказва помощ или да се проявява жестокост към животни. Църквата осъжда мързела, лъжата, алчността, завистта, отмъстителността и отчаянието. Вярващите са призовани към смирение, милосърдие и добри дела.

Молитви и защита на дома

На 12 февруари вярващите отправят молитви към свети Мелетий с молби за изцеление и духовна подкрепа. Молят се и пред иконата на Божията майка за избавление от болести и скръб, за утеха в беди и предпазване от пожар. Според народното поверие на входа на дома трябва да се постави икона, която да пази къщата от нещастия и злини.

Така 12 февруари остава ден, в който древната народна мъдрост и църковната памет вървят ръка за ръка - между рибните ястия, мразовитите знаци и молитвите към свети Мелетий.

