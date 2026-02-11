Другото лице на Калушев! Смразяващ пост във Фейсбук

Какъв човек е бил Ивайло Калушев, който бе намерен мъртъв в кемпер на връх Околчица. Заедно с него в превозното сердство ляха открити телата на 15-годишния Александър Макулев и на 22-годишния Николай Златков. Полицията разследва двойно убийство и последвало самоубийство. Кошмарът е ачст от аферата "Петрохан" в която още трима мъже от обкръжението на Калушев бяха разстреляни преди седмица в хижа "Петрохан".

Близки и познати описват Калушев, който се е представял за будистки лама, като добър човек. Пост във фейсбук обаче показва другото му лице. В края на 2023 година Калушев публикува пост в социалните мрежи със съдържание, което днес звучи смущаващо, да не кажем – смразяващо, пише Флагман.

„Не можеш да наречеш себе си миролюбив, ако не си способен на истинска жестокост. Ако не си способен на жестокост, не си миролюбив, ти си просто безобиден. Важна разлика.“

Това не е цитат от художествен текст, а лична позиция, формулирана ясно и недвусмислено. Тя представя жестокостта като вътрешна необходимост и като условие за морална стойност. Това е светоглед, който приема насилието като потенциална добродетел и сякаш предвестник на трагедията, която се случи сега.

Всеки може да тълкува по свой начин смисъла, който Калушев е вложил в тези думи. Но фактът, че той доброволно ги е публикувал в личния си профил, с ясното съзнание, че те остават, не може да се отрече.





