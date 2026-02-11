Арестуваха бивш шеф на ЦСКА. Жестока катастрофа

След зрелищна катастрофа на столичното околовръстно шосе е бил арестуван бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар.

45-годишният бивш световен и европейски шампион по борба се е блъснал в друга кола. След това неговият автомобил се е преобърнал през тавана си, за да падне отново върху гумите.

Паслар е бил задържат от полицейски патрул и откаран за кръвна проба в УМБАЛ „Света Анна“, тъй като отказал да даде проба с дрегер, а имало сериозни съмнения, че е под въздействието на алкохол. Паслар е шофирал и без книжка.

Случката се разиграва броени дни след друга подобна, при която защитникът на "червените" Дейвид Пастор също бе хванат да кара пиян и вчера получи условна присъда и сериозна парична санкция.

Натурализираният молдовец се е разминал без наранявания, но шофьорът на другата кола ще трябва да носи известно време обездвижваща яка на врата.

Николай Паслар зае поста на изпълнителен директор на ЦСКА през пролетта на 2016 г., но няколко месеца по-късно със съдебно решение беше отстранен след искане на синдик Дора Милева.

