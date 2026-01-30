Бащата на Сияна избухна: Безсрамници! Кръвта не се измива с евро

Толкова струва животът на един български лекар. 8000 евро. Така гневно изригна във фейсбук бащата на Сияна - Николай Попов.
Припомняме, че по-рано днес Окръжният съд в Плевен наложи парична гаранция от 8000 евро на шофьора, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник от 28 януари, при която загина анестезиологът и бивш кмет на Червен бряг - д-р Цветан Костадинов.
Ето какво написа още Николай Попов:
"Една гаранция. Един подпис. Един „човешки фактор“.
Името на съдията още не е публично известно. Но решението вече е факт.
Факт е и посланието към обществото:
можеш да убиеш, ако после платиш.
можеш да отнемеш живот и да си тръгнеш.
Сега остава познатият сценарий – „експертизи“ срещу законите на физиката, обяснения, които обиждат интелекта, и финалът, който всички знаем предварително – „всичко е точно“.
Не, нищо не е точно.
Това не е правосъдие. Това е подигравка.
Подигравка с паметта на д-р Костадинов.
Подигравка с всички лекари, които още изобщо остават в тази държава.
Подигравка с всеки нормален човек.
Безсрамници.
Животът не е гаранция.
Смъртта не е административна процедура.
А кръвта не се измива с евро."
