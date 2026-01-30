Бащата на Сияна избухна: Безсрамници! Кръвта не се измива с евро

Толкова струва животът на един български лекар. 8000 евро. Така гневно изригна във фейсбук бащата на Сияна - Николай Попов.

Припомняме, че по-рано днес Окръжният съд в Плевен наложи парична гаранция от 8000 евро на шофьора, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник от 28 януари, при която загина анестезиологът и бивш кмет на Червен бряг - д-р Цветан Костадинов.

Ето какво написа още Николай Попов:

"Една гаранция. Един подпис. Един „човешки фактор“.

Името на съдията още не е публично известно. Но решението вече е факт.

Факт е и посланието към обществото:

можеш да убиеш, ако после платиш.

можеш да отнемеш живот и да си тръгнеш.

Сега остава познатият сценарий – „експертизи“ срещу законите на физиката, обяснения, които обиждат интелекта, и финалът, който всички знаем предварително – „всичко е точно“.

Не, нищо не е точно.

Това не е правосъдие. Това е подигравка.

Подигравка с паметта на д-р Костадинов.

Подигравка с всички лекари, които още изобщо остават в тази държава.

Подигравка с всеки нормален човек.

Безсрамници.

Животът не е гаранция.

Смъртта не е административна процедура.

А кръвта не се измива с евро."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com