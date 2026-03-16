Общество

Ключова рокада в АПИ

Служебният кабинет с важно назначение

16 мар 26 | 18:20
37
Агенция Стандарт

Служебният кабинет избра титуляр за поста председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тодор Анастасов е новият шеф на Агенцията. Инж. Стоян Николов изпълняваше длъжността до назначаването на титуляр и сега е освободен.

Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения. Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Коментирай