Фурор на Джирото! Целият свят гледа България

Французинът Пол Мание спечели и третия етап на българска територия от легендарната колоездачна Обиколка на Италия. Финалът на жълтите павета пред Парламента беше изключително зрелищен. В крайна сметка радостта е за Мание, който спечели и първия етап в петък (от Несебър до Бургас).

Само метри преди финала група от трима колоездачи беше пред преследвачите, но силите им не издържаха и се свлякоха доста назад в класирането.

Времето на победителя Мание, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Лидъл-Трек – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), като и двамата са с времето на победителя.

Победата на Мание се реши реално при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи над 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се пред тях около 100 км преди финала.

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци – испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на Бардиани, както и Алесандро Тонели от Полти-ВизитМалта. Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България – ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финала – на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди. Атаката на основната група започна след като остана по-малко от 1 километър до края, а атаките на Милан и Мание бяха подкрепени от съотборниците им, но французинът излезе краен победител при зрелищния финал.

Хилядите зрители по "Цариградско шосе" създадоха страхотна атмосфера, а красивите кадри от България достигат до най-различни точки на планетата благодарение на телевизионното излъчване в редица държави, не само у нас и в Италия.

Начело в генералното класиране остава уругваецът Гийермо Томас Силва с общо време от 13 часа, 10 минути и 5 секунди. Томас Силва спечели вчера във Велико Търново, което се оказа негова първа победа изобщо в кариерата в професионалното колоездене. Отделно от това, той кара своя първи сезон в отбора на Астана и е колоездачът с най-малко опит, но след третия ден е на върха в главното индивидуално класиране.

Втори е германецът Флориан Щорк, който и вчера беше на същото място с пасив от 4 секунди, а това не се промени и днес.

Хиляди фенове на колоезденето гледаха целия етап днес от Пловдив до София. Утре е почивен ден за Джиро д’Италия, като състезателите ще бъдат транспортирани за 4-ия етап със самолети до Апенините.

Общата дължина на тазгодишното издание на Джиро д`Италия 2026 е 3459 километра, като 543 от тях бяха на българска територия. Финалът на легедарната надпревара е на 31 май в Рим, където ще бъде определен новият носител на престижния трофей.

