Уругваец сензационно превзе "Джирото" във Велико Търново

Вторият етап от "Джиро д'Италия" на българска земя завърши с исторически успех за латиноамериканската държава Уругвай. Гийермо Томас Да Силва от отбора на "Астана" спечели етапа от Бургас до Велико Търново след силен финален спринт и облече розовата фланелка на лидер в генералното класиране.

Колоездачите изминаха 221 километра за 5:39:25 часа, а денят отново бе белязан от тежко масово падане по трасето. Освен драмата на пътя, етапът премина и под знака на емоционален поклон към загиналия преди 15 години белгийски състезател Ваутер Вейланд.

Победата на Да Силва влезе директно в историята на "Джиро д'Италия". Това е първо участие на уругвайски колоездач в надпреварата и още в дебюта си страната стигна до етапен успех.

Състезателят на "Астана" показа отлично позициониране във финалните километри и спечели спринта във Велико Търново, за да излезе начело и в генералното класиране.

В заключителната част на етапа напред се откъснаха Йонас Вингегор, Джулио Пелицар и Ленарт ван Еетфелт.

При влизането във Велико Търново основната група изоставаше с 24 секунди, но в крайна сметка бегълците бяха настигнати. Суперфаворитът Вингегор не предприе атака за победата, а това отвори пътя към успеха за Да Силва.

На второ място в етапа завърши германецът Флориан Щарк от "Тудор Про". Трети остана италианецът Джулио Чиконе от "Лидл-Трек".

Подобно на старта в Бургас и днешният етап бе белязан от масово падане, което според мнозина е било дори по-тежко от вчерашния инцидент. Организаторите все още уточняват последствията за пострадалите колоездачи.

Днешният ден носеше и силен емоционален заряд за колоездачния свят. Участниците отбелязаха 15 години от смъртта на белгиеца Ваутер Вейланд. Той загина на 9 май 2011 година по време на третия етап на "Джиро д'Италия", след като падна при спускане със скорост от около 80 километра в час.

В негова памет всички състезатели от "Лидл-Трек", наследник на тогавашния "Леопард Трек", караха с черни ленти с инициалите му.

