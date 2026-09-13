Исторически прецедент! Световното през 2030 г. ще се играе на 3 континента
За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
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За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
Гол на Алекс Баена прати европейските шампиони на върха в група H, а дебютантът от Африка стигна елиминациите с три героични равенства
Дебютантът на световни финали вкара първия си гол на Мондиал, оцеля срещу двукратен шампион и остави група H нажежена до край
Азиатският тим поведе, устоя на мощния натиск и се превърна в приятната изненада на група „Н“
Гийермо Да Силва спечели втория български етап и облече розовата фланелка
Предлагат сигурност и преживяване
Фондацията ръси ноти и сексапил в Уругвай
Необичайно явление удари Уругвай, страната в шок
Заради смъртта му е обявен 3-дневен траур
Световната квалификация завърши 1:1
Истинска драма в добавеното време на мача
Уругвай елиминира Бразилия
Захранването с батерии ще бъде въведено след началото на експлоатацията на кораба, когато по маршрута ще бъдат изградени редовни станции за зареждане
Уругвай остава само с 1 пункт
Четвърто нулево реми на Мондиал 2022
Бълхата вкара от дузпа за 2:2
Суарес изпусна единствен от 11-ете метра
Кавани вкара единствения гол срещу Чили
Суарес бележи отново
Катар направи 2:2 на Парагвай