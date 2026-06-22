Кабо Верде написа история и спря Уругвай в Маями

Уругвай и Кабо Верде направиха зрелищно 2:2 в Маями, Флорида, в един от най-лиричните мачове от група H на Световното първенство по футбол. Дебютантът на Мондиал поведе с исторически гол на Кевин Пина, Уругвай обърна още преди почивката чрез Максимилиано Араухо и Агустин Канобио, но Хелио Варела изравни през второто полувреме.

Двата отбора вече имат по две точки след първите два кръга и остават в битката за елиминациите. Испания води в групата с четири точки, а Саудитска Арабия е последна с една преди решаващите мачове.

Първият гол, който взриви историята

Уругвай стигна до първия по-чист шанс в 14-ата минута, когато Федерико Валверде стреля покрай вратата. Седем минути по-късно обаче дойде моментът, който Кабо Верде ще помни завинаги. Кевин Пина изпълни великолепен пряк свободен удар извън наказателното поле и прати топката в мрежата за първия гол на страната на световни финали.

Попадението отприщи хаос и радост сред привържениците на Кабо Верде по трибуните. Отборът не само поведе срещу двукратен световен шампион, но и показа, че не е дошъл на турнира като статист. Серията без поражение на тима в международни срещи вече стигна пет мача - три победи и две равенства.

Уругвайският отговор преди сирената

Съставът на Марсело Биелса се съвзе в края на първата част и обърна мача за няколко тежки минути. Максимилиано Араухо изравни в 44-ата минута с точен удар с глава от близко разстояние, а в шестата минута на добавеното време Агустин Канобио завърши атаката за 2:1.

Това изглеждаше като класически уругвайски удар - студен, навременен и болезнен за съперник, който вече усещаше историческата си вечер. Кабо Верде обаче не се разпадна. На почивката в игра влезе полузащитникът на Лудогорец Дерой Дуарте, а бившият футболист на Левски Гари Родригес остана на терена до 58-ата минута. Вратарят на Монтана Марсио Роса беше сред резервите.

Варела върна мечтата на островитяните

В 61-ата минута Хелио Варела се възползва от грешка в уругвайската защита и хладнокръвно прати топката в опразнената врата. Това беше първото му попадение за националния отбор и вторият исторически удар на Кабо Верде в една и съща вечер. Две минути по-късно Хамиро Монтейро можеше да направи обрата още по-голям, но ударът му от дистанция премина над вратата.

Уругвай натисна отново и в 68-ата минута Араухо прати топката в мрежата след грешка на вратаря Возиня. Радостта обаче беше кратка - след намесата на системата за видеоарбитраж голът беше отменен заради засада. В края Валверде и Канобио пропуснаха последните възможности да върнат победата на южноамериканците.

В група H вече няма място за грешка

Равенството остави и двата отбора живи, но направи последния кръг още по-жесток. На 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, а Кабо Верде ще играе срещу Саудитска Арабия в мач, който може да превърне дебюта му в истинска приказка. Никой в групата не е елиминиран, а форматът на Мондиал 2026 с 48 отбора и кръг на последните 32 запазва шансовете отворени и за третите тимове в класирането.

Този мач беше от онези, в които резултатът не казва всичко. Уругвай имаше опит, имена и моменти на сила, но Кабо Верде имаше нещо по-рядко - вяра, която не се счупи след обрат. За дебютант на световни финали точката срещу такъв съперник тежи като заявление. А за Уругвай тя звучи като предупреждение, че срещу Испания вече няма право на колебание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com