ЦСКА с нов голям трансфер, обявява го до часове

ЦСКА ще се подсили с четирикратния шампион на Румъния с Клуж - Каталин Иту. Петото ново попълнение на "армейците" пристига от Локомотив Пловдив, като ще бъде платена откупната му клауза, пише Plovdiv24.bg.

Източник на ТОПСПОРТ потвърди това и допълва, че остава само поливалентният футболист да мине медицинските прегледи.

По-рано това лято по същия начин от "Лаута" бе взет централният нападател Жоел Цварц. Очаква се трансферът на 26-годишния Иту да бъде официално обявен след реванша с Макаби Тел Авив, който е тази вечер от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Иту изигра 40 официални двубоя с екипа на Локомотив Пловдив, в които се отчете с 8 гола и 9 асистенции. В България румънецът е играл още за Крумовград. В родината си играе от 2019 до 2023 г. в ЧФР Клуж, с преотстъпване през 2021 г. в Динамо Букурещ. С "железничарите" офанзивният играч има четири шампионски титли на Румъния и една Супекупа, макар само през сезон 2019/20 г. да получава редовно игрово време.

Той ще бъде петото лятно попълнение на ЦСКА. Освен с Цварц, през този трансферен прозорец "червените" се подсилиха още със Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамен и Тамиму Уору, като последният е под наем от Ботев Враца.