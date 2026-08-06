Страхотен ЦСКА гази към групите на Лига Европа

Великият европейски боец ЦСКА се завърна там, където му е мястото – под светлините на големите футболни вечери, за да изнесе лекция по модерен, доминантен и красив футбол! Селекцията на Христо Янев буквално прегази израелския гранд Макаби Тел Авив с класическото 3:0, превръщайки първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа в истински „червен“ празник. На неутралния стадион в Грузия армейците не просто победиха – те доминираха, диктуваха темпото и показаха шампионски дух, който кара всеки фен да настръхне.

ЦСКА излезе на терена с една-единствена цел – да смаже съперника. Натискът даде резултат още в 9-ата минута, когато перфектният Макс Ебонг откри с прецизен изстрел по земя. Вместо да се дръпнат назад, момчетата на Янев настъпиха газта. В 30-ата минута Леандро Годой взриви трибуните с феноменално воле за 2:0, узаконявайки пълната армейска хегемония на терена.

Класика за историята и поглед към плейофите

През второто полувреме ЦСКА демонстрира невероятна тактическа зрялост и хладнокръвие. Стражът Фьодор Лапоухов беше истинска стена при редките опасности пред вратата си. Точка на спора сложи резервата Жоел Цварц в 90-ата минута с истински снаряд с левия крак за крайното 3:0. Резултатът е най-малкото, с което израелците се отърваха в тази паметна вечер.

С този триумф ЦСКА е на крачка от плейофите на Лига Европа, където вече чака гръцкият ОФИ Крит. Този отбор показа, че няма лимити – родният футбол се възражда, а начело на тази революция стои червеният флаг!

