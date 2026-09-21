В ЦСКА са под напрежение за новия треньор

Първият отбор на ЦСКА получи почивка до четвъртък, 24 септември. Ръководството на „червените“ продължава да търси нов старши треньор след раздялата с Христо Янев.

Даниел Моралес остава временен наставник

Възможно е новият треньор да изведе футболистите още при подновяването на заниманията. Ако дотогава не бъде постигната договорка с негов заместник, подготовката ще продължи под ръководството на временния наставник Даниел Моралес.

Осем национали отсъстват от състава

ЦСКА ще бъде без осем свои футболисти по време на международната пауза. Повиквателни от националните си отбори получиха Теодор Иванов, Петко Панайотов, Алекс Тунчев, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Йоанис Питас, Исак Соле и Тамиму Уору.