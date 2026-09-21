Испания реши съдбата на Де Ла Фуенте

Извелият Испания до световната титла това лято селекционер Луис де ла Фуенте официално вече е с нов договор до 2032 година.

Това обявиха от Кралската испанска футболна федерация, като са удължени контрактите и на асистентите на специалиста.

След задължителното одобрение от страна на Управителния съвет подновяването на договора, договорено още по време на Мондиала, получи зелена светлина.

Така новото споразумение важи до края на Европейското първенство през 2032 г., което ще се проведе в Турция и Италия.

За първи път в историята на испанския национален отбор се сключва толкова дългосрочен договор със селекционер. Предстоят шест години, в които са включени три големи финални турнира: Евро 2028, Мондиал 2030 и Евро 2032. Освен това в този период ще се проведат и три издания на Лигата на нациите - през 2027, 2029 и 2031 г.

Де ла Фуенте вече има 50 двубоя начело на "Ла Фурия Роха". Балансът му е впечатляващ - 38 победи, 10 равенства и само две загуби.

Пораженията дойдоха срещу Шотландия (единственото в официален мач) и в приятелска среща с Колумбия на Олимпийския стадион в Лондон.

Благодарение на това Испания се радва на най-дългата си серия от срещи без загуба в историята - както в общия брой срещи (38), така и в официалните (39).