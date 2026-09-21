Лоши новини за двама от Левски

Двама от контузените играчи на Левски, чиято липса се усеща, едва ли ще бъдат готови и след паузата за мачовете на националните отбори. Радослав Кирилов и Акрам Бурас все още не са близо до завръщане.

Двамата са на рехабилитационни терапии, а да се възстановят напълно в паузата за националните отбори се смята за почти невъзможна задача.

Кирилов получи травма на 23 юни, преди контролата срещу Етър. Неговият проблем е свързан с коляното и по-точно с менискуса. Той дори претърпя и оперативна интервенция.

Бурас пък получи мускулна травма в срещата със Септември на 1 август, припомня „Мач Телеграф“. Макар според Веласкес той да се е разминал със сериозна контузия, неговото завръщане все още не е близо до осъществяване.