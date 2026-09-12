Неприятен удар за Левски преди Суперкупата
С контузии са няколко играча
Следете всички новини, анализи и коментари за Контузии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С контузии са няколко играча
"Червените" нямат много време за възстановяване
Двубоят е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“
Тежки контузии доведоха до лични драми
За момента има куп отсъстващи за мача с Челси
Наказания и травми разклатиха състава, Янев търси спешни решения за вечния сблъсък
За някои играчи ще се решава в последния момент
За мача срещу Нотингам
Той претърпя три контузии за година и половина
Геният приключи с футбола едва на 28 години
Привържениците ни наистина са уникални, възхищава се треньорът Хулио Веласкес
Двубоят срещу Арда се очаква да бъде отложен
Вярва, че има още какво да даде на тениса
Пореден играч е в с травма
За сините предстои лагер в Турция
Отборът има още три мача до зимната пауза
Контузиите и проблемите извън терена помрачиха постиженията
Прогнозата е на дрлуга легенда в тениса
Сега и ас на Манчестър Юн е извън строя
Катастрофата е инцидент, заключи полицията