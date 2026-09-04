Неприятен удар за Левски преди Суперкупата

Шампионът на България Левски понесе нов тежък удар и няма да може да разчита на още двама титуляри поне за следващите 5 мача в предстоящия важен цикъл, който завършва на 21 септември заради паузата за националните отбори. Това са Мехди Мубарик и централният бранител Никола Серафимов.

Двамата се контузиха по време на трудния обрат с 2:1 над Славия и още през първото полувреме бяха принудително заменени. Полузащитникът е с разтежение на дясното бедро, бранителят се размина с счупване на лакътя, но състоянието му не е толкова леко.

На „Герена“ се надяват двамата да бъдат готови след паузата, пише Тема спорт. Така Мубарик и Серафимов ще пропуснат двубоите на Левски срещу ЦСКА 1948, ЦСКА за Суперкупата, Ботев Враца, Залцбург от Лига Европа и Лудогорец от Първа лига.

С контузии в Левски са още Оливер Камдем, Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.