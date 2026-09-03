Фурор за билетите за Левски - ЦСКА. Един сектор вече се разпродаде

Мачът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА предизвиква голям интерес. Само през първите 24 часа от продажбите феновете на двата отбора са закупили общо 19 150 билета, а към момента вече са продадени 54,4% от всички налични пропуски, показва проверка на БГНЕС.

Домакинските сектори на ЦСКА се пълнят с бързи темпове. За сектор „В“ са продадени 2154 от 7257 билета, което представлява 29,7% от наличните места. В сектор „Г“ пък вече има 2463 продадени билета от общо 10 787- 22,8%.

При привържениците на Левски ситуацията е още по-впечатляваща. Сектор „А“ е практически разпродаден, като от 6113 билета са останали само 6 непродадени. Това означава, че 6107 места са заети – 99,9%.

В сектор „Б“ също има сериозен интерес. От 11 074 билета за продажба са реализирани 8426 или 76,1%.

При запазване на настоящия темп на продажби се очаква останалите пропуски да бъдат разграбени около 5 септември 2026 г.

Разпределението на продадените билети към момента:

Левски – сектор „А“: 6107 / 6113 – 99,9%

Левски – сектор „Б“: 8426 / 11 074 – 76,1%

ЦСКА – сектор „В“: 2154 / 7257 – 29,7%

ЦСКА – сектор „Г“: 2463 / 10 787 – 22,8%