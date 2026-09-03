Левски каза истината за стадиона! Сменят ли името му

От Левски излязоха с позиция, че името на стадион "Георги Аспарухов" няма да бъде променяно.

Това става, след като в последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент.

От клуба обаче подчертават, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменяно.

Ето какво пишат "сините":

"Уважаеми привърженици,

ПФК „Левски“ категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“. Името на нашия дом е защитено в устава на клуба (чл. 6в, приет на 31.08.2021 г.) и не може да бъде заменяно.

Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи.

Промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“ не стои и никога не е стояла на дневен ред."