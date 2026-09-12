Бомбастично име се спряга за треньор на ЦСКА
Червените са ограничили списъка от кандидати
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Червените са ограничили списъка от кандидати
В последните дни се завъртя информация, че "Георги Аспарухов" може да бъде преименуван с рекламна цел
Животът в него тече на значително по-бавни оборти
Решението бе взето без национален референдум
Драмите в Холивуд нямат край
Експертите са дешифрирали древни символи по стените в археологическия комплекс Сан Бартоло-Ксултун
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Тя е била германски протекторат от края на 80-те години на XIX век до началото на Първата световна война
Случаят „Петрохан“ отново изплува, институциите се оправдават с дати и формалности
Мнението на бившия играч и треньор Анатоли Нанков
Съименик е на писател
Преименуването му ще изисква одобрението на Федералната авиационна администрация
Концепцията на Стив Джобс била много по-проста и по-малко романтична
До 21 януари 2026 г. старозагорци могат да дадат своите предложения за име на Facebook страницата на зоопарка
Тя използва „Иванка“ във всички аспекти на живота си
Дружествата на "ДПМ Металс“ в България също имат нови имена
Въпрос за Мистър Сенков разтърси студиото на шоуто
Една жена се завръща към себе си, обяви Нели Хаджийска
Съчетава се красиво с фамилията на таткото Мартин Чой
България постига лека по-лека, но постига, идеала на Левски