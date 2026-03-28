Знаково име на ЦСКА каза съдбата на червените

"Спрямо есенния дял определено има подобрение в прeдставянето и то е видимо. Но загубата от Септември разклати малко увереността и самочувствието на футболистите и това се отрази и в сблъсъка с Лудогорец. Червените изцяло подцениха мача със Септември и затова и допуснаха поражение.

Влязоха лежерно в двубоя тогава. Класата на ЦСКА е много над отборите, с които напоследък игра и побeди Добруджа, Локомотив София, Ботев Враца. Сега обаче идват сериозните мачове, в плейофите. И шестте дуела в първата четворка с Левски, Лудогорец и ЦСКА 1948 ще бъдат много интересни и напрегнати. Там вече трябва да си проличи класата на ЦСКА, за да може треньорите и ръководството да си направят съответните изводи за следващия сезон.

Aзмисля, че ЦСКА надгради с новопривлечените футболисти. Съставът долу-горе е окомплектован. Има доста силни изпълнители. Надявам се и лятото да се вземат няколко попълнения и тогава вече ще се види действително къде се намира ЦСКА.

ЦСКА трябва да побеждава в тази плейофна фаза. Да види дали може да се мери с Левски и Лудогорец. Дали може да надскочи моментните си възможности и да покаже, че не oтстъпва по нищо от лидерите въпреки точковата разлика. Ще бъде доста интересно в плейофите. Чакам с изключително нетърпение тези мачове. Ролята на ЦСКА в тях може да се окаже изключително важна.

