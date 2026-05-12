Пет отбора наблюдават звезда на Левски

Футболистът на Левски Акрам Бурас все по-сериозно привлича вниманието извън България, а силният му сезон с екипа на "сините" вече поставя името му сред горещите цели на няколко европейски клуба.

Алжирският халф е наблюдаван от цели пет отбора, като сред тях личи и гръцкият шампион АЕК Атина. Според информация на „Transferfeed“ клубът от гръцката столица е включил 24-годишния полузащитник сред вариантите за лятната селекция. Конкуренцията за подписа му обаче става все по-сериозна.

Най-активен към момента изглежда френският Ланс, който според източниците е стигнал най-далеч в интереса си към футболиста. Освен него Бурас е следен още от Тулуза, белгийския Стандарт Лиеж и швейцарския Базел.

Алжирецът пристигна на „Герена“ през лятото на 2025 година срещу 350 000 евро и бързо се превърна във важна фигура в състава на Хулио Веласкес. Добрите му изяви през сезона повишиха сериозно цената му, а дългосрочният му договор до 2028 година дава силна позиция на Левски при евентуални преговори.

На този етап Бурас все още чака дебют за националния отбор на Алжир, но интересът от клубове от Франция, Гърция, Белгия и Швейцария е ясен знак, че развитието му не остава незабелязано, отбелязва gol.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com