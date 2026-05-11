Меси повежда Аржентина към Световното

Лионел Меси официално се впуска в преследване на следващата си голяма световна мечта. Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони обяви разширения списък от 55 футболисти, от които ще избере финалните сини и бели воини за Световното първенство в Северна Америка тази година. Окончателната присъда за това кои ще бъдат 26-имата избраници трябва да бъде произнесена най-късно до 2 юни. Изненади при гръбнака на „гаучосите“ няма – всички ключови фигури са налице, оглавявани от магьосника от Росарио, съобщава Трафик нюз.

Катастрофа за световния шампион: Контузии изядоха главата на Пауло Дибала

Голямата и най-обсъждана новина в Буенос Айрес е бруталното отрязване на Пауло Дибала. Нападателят на Рома, който вдигна световната титла в Катар през 2022 година, остава извън сметките на Скалони. Настоящият сезон се превърна в истински кошмар за 32-годишния футболист, който отново бе преследван от постоянни травми, записа епизодични мачове и се разписа едва 3 пъти. Изваждането му обаче не е шок за специалистите, тъй като Дибала не е обличал националната фланелка от 2024 година насам.

Новата вълна на Скалони: Младоците от Бока и Ривър превземат тима

Списъкът на селекционера ясно показва, че Аржентина стартира дългоочакваната подмяна на поколенията. Промяната се вижда в офанзивната мощ, където тежест получават младите таланти Алехандро Гарначо – крилото на Манчестър Юнайтед, Франко Мастантуоно – новата перла на Ривър Плейт и Клаудио Ечевери – младият двигател, хванал окото на големите клубове.

Скалони прави сериозен реверанс към местното първенство, като гръбнакът на резервния план е изграден от играчи на местните грандове Ривър Плейт и Бока Хуниорс. Истинският заек от ръкава в списъка обаче е изненадващото присъствие на младия вратар Сантиаго Белтран.

План за евакуация: Защо ФИФА принуди треньора да се презастрахова?

Изборът на толкова масивен състав от 55 души не е случаен хрумване, а строга необходимост. Според официалните правила на ФИФА, ако някой от финалните 26 играчи се контузи тежко преди началото на Мондиал 2026, неговият заместник може да бъде извикан по спешност единствено от този предварителен списък. Поради тази причина Скалони се е подсигурил с дубльори на всеки един пост, за да избегне управленски хаос в случай на непредвидена лекарска драма в лагера на шампионите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com