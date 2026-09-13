На 91 години и на своето 18-о световно: Легендарен журналист още пише историята на футбола
Най-силният спомен е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия в Швеция през 1958-а
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Най-силният спомен е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия в Швеция през 1958-а
Шефът на ФИФА обяви разширението през 2026 г. за огромен успех и поиска шанс за малките футболни държави
От 12 години срамно представяне на Бундестима
Прати Норвегия на 1/8-финал срещу Бразилия
Направи великолепна реакция срещу японците
Историческа вечер в Далас направи той
Провалът в Саудитска Арабия
Дебютантът Кабо Верде препъна европейския шампион Испания
Селекцията на Юлиан Нагелсман повтори легендарния резултат от Бело Оризонте
Той успешно размахва диригентската палка на Бразилия в Ню Джърси
Първото световно първенство с 48 отбора тръгва от „Ацтека“, а финалът ще бъде на 19 юли в Ню Джърси
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Скалони проговори
Бяха направени няколко ключови промени
Той отива на шесто поредно световно първенство! Какъв късметлия!
ФИФА пусна официалната песен за световното първенство, а феновете вече сравняват Dai Dai с легендарната Waka Waka
Ново глобално проучване показва, че българските фенове се готвят за мачове, игри и пътувания
Селекционерът на шампионите започва голямата подмяна, три момчета са новите жокери за Мондиал 2026
Компанията ще предлага специални чартърни полети за футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство по футбол
Футболният портал Goal обнови класацията на основните кандидати за титлата на Световното първенство през 2026 г. сред 42-те отбора, които вече имат га...